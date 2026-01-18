Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla pazar sabahları farklı camilerde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın müjdecisi üç aylar boyunca pazar sabahları kentin birçok camisinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Soğuk kış sabahlarında gerçekleştirilen ikramla hem gönüller ısınıyor hem de toplumsal dayanışma güçleniyor.

Bu kapsamda kentin simge yapılarından Ulu Cami’de de BURFAŞ tarafından binlerce vatandaşa çorba dağıtıldı.