Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla pazar sabahları farklı camilerde vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

Ajans Haberleri
  • 18.01.2026 15:04
  • Giriş: 18.01.2026 15:04
  • Güncelleme: 18.01.2026 15:04
Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın müjdecisi üç aylar boyunca pazar sabahları kentin birçok camisinde vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Soğuk kış sabahlarında gerçekleştirilen ikramla hem gönüller ısınıyor hem de toplumsal dayanışma güçleniyor.

Bu kapsamda kentin simge yapılarından Ulu Cami’de de BURFAŞ tarafından binlerce vatandaşa çorba dağıtıldı.

