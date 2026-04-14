Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon için araştırma önergesi: AKP ve MHP reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik gelişmelerin araştırılması amacıyla verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, önergeye ilişkin, "Belediyeleri yönetilecek kurumlar olarak değil, iktidarınız için kontrol altına alınması gereken alanlar olarak görüyorsunuz. Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'a attığı 167 bin 459 oy farkla Bursa'yı kazandı. AK Parti'nin en son kalesini, Bursa'yı Mustafa Bozbey kazandı ve AK Parti son kalesini kaybetti" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bugün, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan toplam 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Başkanlık Divanı İdari Amirliği’nde boş bulunan ve DEM Parti Grubuna düşen bir üyelik için de seçim yapıldı. DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, Başkanlık Divanı İdari Amirliği'ne seçildi.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediyesine yönelik gelişmelerin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırma Önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart seçimlerinde CHP’nin birinci parti çıkmasıyla iktidarın genel seçimleri kaybedeceğini anladığını öne sürerek, "Artık sandıktan çıkamayacağını anlayan iktidar algı gücünün yanına yargı sopasını da eklemiştir. Partili Cumhurbaşkanının 'Belediyeleri silkeleyin' talimatıyla başlayan sürecin son halkası Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Mustafa Bozbey oldu. Son halka, ancak sonu halkın olmayacağını da hepimiz biliyoruz" dedi.

"MÜPTEZEL İFTİRALARIYLA OPERASYON BAŞLATIYORSUNUZ"

Belediye başkanlarına yönelik dosyaların oluşturulma biçimine tepki gösteren Öztürk, gizli tanıklar ve asılsız iddialar üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü söyledi. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişi karanlık, ne olduğu belli olmayan gizli tanıkları dosyalara sokuyorsunuz, seçilmiş belediye başkanlarımıza birkaç tane müptezelin iftiralarıyla, yalan iddialarıyla operasyon üzerine operasyon başlatıyorsunuz. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yerine iftiracı yaratmada, rakibi karalamakta parmakla gösterilir oldunuz. Belediyeleri yönetilecek kurumlar olarak değil, iktidarınız için kontrol altına alınması gereken alanlar olarak görüyorsunuz.

"BURSA'NIN HELAL OYLARIYLA SEÇİLEN BAŞKAN"

Bursa'nın helal oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey kaçma şüphesi yokken, geçmiş delilleri karartma ihtimali de yokken sekiz yıl öncesine dayandırılan iddialarla tutuklanmıştır. O iddialar neden bugün gündeme indiriliyor, o dosyalar neden indiriliyor? Neden tutuklu yargılanıyor ve görevden alınıyor? Çünkü tam da Bursa için güzel şeyler yapma zamanı gelmişti ve Mustafa Bozbey rakibi Alinur Aktaş'a attığı 167 bin 459 oy farkla Bursa'yı kazandı. AK Parti'nin en son kalesini, Bursa'yı Mustafa Bozbey kazandı ve AK Parti son kalesini kaybetti."

POLİS ENGELİNİ VE GAZLI MÜDAHALEYİ "KATILMADILAR" DİYE SUNDU

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkındaki yargı sürecine ilişkin tutuklama kararının kapsamlı bir savcılık soruşturması neticesinde verildiğini iddia etti. Yavuz, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında; suç işleme amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, imar kirliliğine neden olma ve diğer hususlarda iddialar kapsamında savcılık tarafından soruşturma yapılmış ve soruşturma neticesinde tutuklanmıştır" dedi.

Meseleyi tamamen hukuksal bir çerçevede ele aldıklarını öne süren Yavuz, "Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre de tamamen yargısal mahiyette olan bu meselenin Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisiyle yasama alanına çekilmeye çalışılması da kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

Yavuz, seçimi takip etmek isteyen yurttaşların yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve meclis üyeleri de polis zoruyla içeri alınmadığı Başkan Vekilliği seçimlerine dikkati çekerek CHP’nin seçime katılmadığını söyledi. Yavuz, "CHP Grubu aday göstermediği gibi seçimlere dahi katılmamıştır" dedi.

Tutuklanan Mustafa Bozbey’in yerine yapılacak başkanvekili seçimi öncesinde belediye binası çevresi çevik kuvvet ekipleri ve TOMA’larla kuşatılmıştı. Seçimi takip etmek isteyen yurttaşların yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve meclis üyeleri de polis zoruyla içeri alınmamıştı. Yaşanan arbedede polis halka ve milletvekillerine biber gazıyla müdahale ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na doğrudan "sarı kimyasal gaz" sıkılmıştı. Polis müdahalesi ve engellemeler üzerine CHP Grubu seçimi protesto ederek alanı terk etmiş, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye meclis üyelerinin dahi içeri alınmadığı bir ortamda seçimin meşruiyetinin olmadığını vurgulayarak, "Bursa halkının iradesine çökmek için bir operasyon gerçekleştirildi. Eğer yüreğiniz yetiyorsa sandığı pazar günü halkın önüne koyun. Bu seçimi meşru saymıyoruz ve aday çıkarmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.