Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada serbest kalan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 30 kişinin tutuklandığı soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında savcılığın itirazı üzerine yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘Rüşvet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mart sabahı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır, Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşlerinin da aralarında olduğu 57 kişi gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında olduğu 23 kişi tutuklandı. Ayrıca Turgay Erdem’in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin ‘Rüşvet’ ve ‘Usulsüzlük’ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan, aralarında Turgay Erdemi’in de bulunduğu 8 kişinin de bu suç kapsamında ifadeleri alındı. Bu kişilerden 7’si de tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30 oldu.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Şüphelilerden Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerden 4’ü ev hapsine çarptırılırken, 2’si ise savcılık ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mustafa Bozbey, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

4’Ü YAKALANDI

Soruşturma sürerken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca itiraz edildi. Bursa 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nce itiraz kabul edildi. Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 4’ü yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşi olduğu öğrenildi. İkametinin İstanbul’da olduğu belirlenen diğer şüpheliyi yakalama çalışması ise sürüyor.

5 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 30 kişinin tutuklandığı soruşturmada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan 5 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Mustafa Bozbey'in erkek kardeşinin eşinin de aralarında olduğu şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 35’e yükseldi.