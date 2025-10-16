Bursa Büyükşehir Belediyesi, üretici kadınları desteklemeye devam ediyor

(BURSA) – Bursa’da kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretimi sürdürülebilir hale getirmek amacıyla çiftçiye her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi, kadınların tarım alanındaki etkinliğini artırmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Köyden kente göçün önüne geçebilmek, çiftçinin refah seviyesini yükseltmek ve verimli toprakların boş kalmasını önlemek için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim hayatında daha aktif rol alması için de çalışmalarına devam ediyor. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolsyısıyla üreticilere yönelik düzenlenen bilinçlendirme ve farkındalık programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özkan, Büyükşehir yöneticileri, tarımsal kadın kooperatifleri üyeleri ve kadın üreticiler katıldı.

Kadınlara yönelik destekler anlatıldı

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca Gökdere Muhtar Evi BUTATEM’de yapılan programda, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından üretici kadınlara, Büyükşehir Belediyesi’nin tarım destekleri ve desteklere başvuru yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü, İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü ve Aile Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, kadınlara yönelik belediye hizmetlerini tanıtarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun"

Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, kadınların üretimin, emeğin, sürdürülebilirliğin ve umudun sembolü olduğunu vurguladı. Hayata geçirdikleri projelerle kadın çiftçilerin üretimdeki yerini güçlendirmeyi, emeklerini görünür kılmayı ve kırsal kalkınmayı kadınların öncülüğünde büyütmeyi hedeflediklerini söyleyen Gazioğlu, "Başta Bursamızın üreten kadınları olmak üzere ülkemizin dört bir yanında emek veren tüm kadın çiftçilerimizi kutluyorum. Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlu olsun. Kadın emeğinin hayatımızdaki yerinin her geçen gün katlanarak artmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından üretici kadınlar, Büyükşehir Belediyesi Ritim Atölyesi’ne katılarak birlikte üretmenin enerjisini müzikle keşfetti.