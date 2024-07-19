Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yetkili sendika Genel-İş oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi işçileri 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilk defa DİSK Genel-İş çatısı altında örgütlendi.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçileri örgütleyerek yetkili sendika oldu.

Evrensel'in haberine göre, Genel-İş sendikası tarafından yapılan açıklamada, “Bursa Büyükşehir Belediyesi işçileri 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ilk defa DİSK Genel-İş çatısı altında örgütlendiler. 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak toplu iş sözleşmesini yapma yetkisini DİSK Genel-İş’in alacağı kesinleşti. Şirkete bağlı işçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Genel-İş sendikası yetkilileri Bursa’da yerel yönetimlerin çatısı altında çalışan tüm işçileri DİSK çatısı altında birleşmeye, kadro mücadelesini, vergide adalet mücadelesini, insanca yaşanacak bir ücret mücadelesini birlikte büyütmeye davet ediyoruz” denildi