Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden kent trafiğini rahatlatacak hamle

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara-İzmir karayolunun güneyinde alternatif güzergah oluşturulması amacıyla başlatılan Değirmenönü-Karapınar mahallelerini birbirine bağlayan yol projesinde asfalt kaplama çalışmaları başladı.

Bursa’nın daha yaşanabilir ve daha ulaşılabilir bir kent olması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak amacıyla yolun güneyindeki Kaplıkaya ile Kestel arasına yeni bir alternatif güzergah kazandırıyor.

Otosansit ile Karapınar Mahallesi’ni birbirinden ayıran Balıklıdere ve Deliçay köprüleri arasında kalan alanda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırmaların ardından yol yapım işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 12 bin ton kazı dolgu ve 2 bin 900 ton asfalt kaplama yapıldı. Alternatif güzergahta bordür, parke ve bisiklet yolu imalatı çalışmaları ise devam ediyor.

30 metre genişliğinde ve 650 metre uzunluğunda bölünmüş yol olarak tasarlanan projede, 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olacak. Yolun her iki tarafında otopark cebi, bisiklet yolu ve yaya kaldırımı bulunacak.

Bursa trafiğini daha konforlu ve ulaşılabilir hale getirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve ilerleyen günlerde de yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şunları kaydetti:

“Amacımız, gençlerimize ve çocuklarımıza daha güzel bir Bursa ve Yıldırım teslim edebilmek”

“Bursalıların daha yaşanabilir bir kentte hayat sürmelerini, daha güzel yollarda seyahat edip bir yerden bir yere daha kolay ulaşmalarını arzuluyoruz. Bu kapsamda kentin dört bir tarafından projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ankara-İzmir karayolunu yüklerinden arındırmak için yolun güneyinde oluşturduğumuz alternatif güzergahta da asfalt kaplama çalışmaları başladı. Ekiplerimiz gece gündüz demeden yoğun mesai harcayarak sahada çalışıyor. Balıklıdere ve Karapınar köprüleri arasında kalan alandaki işlemleri en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Amacımız, gençlerimize ve çocuklarımıza daha güzel bir Bursa ve Yıldırım teslim edebilmektir.”