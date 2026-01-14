Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ‘Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk edebiyatına ve Türkçeye evrensel ölçekte değer katan Nâzım Hikmet’in düşünsel mirasını ve şiir anlayışını yaşatmak amacıyla düzenlenen "Nâzım Hikmet Şiir Ödülü" için başvurular başladı.



Şair ve yazar Nazım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’ için başvurular, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Ödül almaya hak kazanan eser, Ali Özgür Özkarcı, Olcay Akyıldız, Devrim Dirlikyapan, Asuman Susam ve Betül Tarıman’dan oluşan seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecek. Belirlenen eserin sahibine ise 50 bin lira ödül verilecek.



Ayrıntılı bilgi ve başvuru koşulları için https://www.bursakultursanat.com/ internet adresini ziyaret edilebilecek.