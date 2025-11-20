Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden örnek ‘Gri Su’ projesi

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. ‘Eğitim, iş ve istihdam’ konulu toplantıda gündeme dair açıklamalarda da bulunan Başkan Bozbey, Tirilye’de atık suyun işlendikten sonra tekrar kullanılmasına olanak sağlayacak ‘Gri Su’ projesinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı’nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitim, iş ve istihdam çalışmalarını basın mensuplarına anlattı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, genel sekreter yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerin yöneticileri ile basın mensupları katıldı. ‘Başkan Bozbey Burada’ buluşmalarında en çok karşılaştıkları konunun işsizlik olduğunu vurgulayan Bozbey, “Elbette belediyelerin işsizlik sorununu çözme gibi konusu olamaz. Ancak bizler Bursa Kent Akademisi’ni ve Bursa İş Ofisi’ni güçlendirerek iş arayanları işverenlerle buluşturuyoruz. Mesleki eğitimler ile yeni beceriler kazanmalarını sağlayarak istihdama yönelmelerine destek oluyoruz. BUSMEK ile dairelerimizin tüm mesleki eğitimlerini, kurslarını ve gelişim programlarını Bursa Kent Akademisi çatısı altında topladık. Kurumsal kimliği ve yeni web sitesiyle birlikte hemşehrilerimizin çok daha kolay ulaşabileceği bir yapıya kavuşturduk” dedi.

‘BELGELENDİRME KONUSUNDA ORTAK HAREKET ETMEMİZ GEREKİR’

Bursa İş Ofisi’nin ise eğitimden istihdama giden yolu destekleyen çok önemli bir yapı olduğunu anlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Sadece iş bulma hizmeti vermiyor; aynı zamanda eğitim, belgelendirme ve kariyer danışmanlığı ile iş gücünün niteliğini artırıyor. Hem yüz yüze hem de dijital platformlar üzerinden özgeçmiş hazırlama, kariyer planlama, iş arama desteği sunuyor. Üniversitelerde yapılan seminerlerle gençlerimizin kariyer bilinci güçleniyor. Yerel işletmeler ve kurumlarla yapılan iş birlikleri sayesinde de ihtiyaçlara uygun eğitim ve doğrudan istihdam fırsatları sunmuş oluyoruz. Daha önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne belgelendirme protokolü konusunda talebimizi iletmiştik. Fakat cevap alamadığımız için bu talebimizi kamuoyu huzurunda yineliyoruz. Belgelendirme konusunda ortak hareket etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

‘BUSKİ’NİN GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMASI LAZIM’

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştiraklerinden bir tanesinin de Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ) olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, BUSKİ’nin birçok alanda yatırım yapma ve hizmet götürme zorunluluğu olduğunu vurguladı. Nilüfer Çayı başta olmak üzere derelerin ve çevrenin korunması ve kirletilmemesi gerektiğinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

“Hem temiz suya erişim ve gelecek konusunda yatırım yapmak zorundayız. Hem de ileri biyolojik arıtma tesisleriyle ilgili yatırımlar yapmak zorundayız. Bunun için BUSKİ’nin güçlü bir yapıya kavuşması, ayakta kalması ve yatırım yapması lazım. Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yılbaşından itibaren BUSKİ’ye 1 milyar liraya yakın para aktardık. Biz bir metreküp suyu 92,94 liraya mal ediyoruz. Şu anda ise 0-12 aralığındaki suyun güncel birim fiyatını 32 lira civarında yansıtıyoruz. Son güncellemeyle birlikte 50,19 liraya çıkmış olacak. Kalan kısım ve yatırımlar için dış kaynak arayışında olacağız. Bunu yapmak zorundayız. Hazırladığımız rapora göre, yeni arıtma tesisleri yapmak ve bazılarında kapasite artışı yapabilmek için yaklaşık 250 milyon Avro’ya yakın paraya ihtiyaç var. Suyun tamamını arıtmak zorundayız.”

‘BURSALILAR, 100 BİN METREKÜP CİVARINDA SU TASARRUFU YAPTI’

BUSKİ’nin yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğini de belirten Başkan Mustafa Bozbey, toplam 60 noktada altyapı çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Günlük 300 bin metreküp kapasiteli Çınarcık Barajı arıtma tesisinin 2026 Nisan sonunda devreye alınacağını açıklayan Bozbey, “Su tarifelerinde yapılan düzenlemeyle birinci kademeyi 18’den 12’ye çekmemizin altında yatan gerçek de tasarrufa yönlendirmekti. Bursa’nın günlük su ihtiyacı yapılan tasarruflarla 433 bin metreküpe indi. Bursalılar, 100 bin metreküp civarında tasarruf yaptı. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Günlük suyun 100 bin metreküpünü Çınarcık’tan bypass yaparak elde ettik. Hattı 7 ay önce bitirerek bunu gerçekleştirdik. Arıtma tesisi devreye alınınca biraz rahatlayacağız. Bursa artık su şehri değil. Bursa, suya ihtiyaç duyan şehir haline gelmiştir. O yüzden biraz rahatlayacağız. Bursalıların susuz kalmaması için, gelecek için hazırlık yapmak zorundayız. Alternatif kaynaklar üretmeliyiz. Tüm bunları düşünerek hareket ediyoruz” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN TOPLAM BORCUNDA DÜŞÜŞ

Mali tablo hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, eylül ile ekim ayı karşılaştırıldığında Büyükşehir Belediyesi’nin borcunda yüzde 4’lük, BUSKİ’de yüzde 1’lik artış olduğunu, şirketlerde ise yüzde 6’lık bir düşüş olduğunu dile getirdi. Nisan 2024’ten bugüne değerlendirildiğinde ise Büyükşehir Belediyesi’nin borçlarında yüzde 30 azalma olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Şirketlerin borçlarında yüzde 8’lik azalma var. BUSKİ’de ise tablo acı bir şekilde karşımıza çıkıyor. BUSKİ’nin borçlarında yüzde 94 artış oldu ve 23 milyar liraya çıktı. Yılsonunda 24-5 milyara çıkacaktır. BUSKİ’ye sahip çıkmak ve destek olmak zorundayız. Toplam borcumuz ise, nisan 2024’te 835 milyon Avro iken, bugün 735 milyona düşmüş durumda” diye konuştu.

‘ÇÖPÜ DEPOLAYACAK ALAN BULAMAYABİLİRİZ’

Hamitler çöp deponi sahasının önemini vurgulayan Başkan Bozbey, “Geçen yıl temmuz ayında Orman Bölge Müdürlüğüne ve Bakanlığa talebimizi ilettik. Fakat şu ana kadar sonuç alamadık. Bu sonucun gelmesini beklerdik. Doğru lokasyon konusunda bize tahsisinin yapılmasını arzu ettik. Ki bugüne kadar çok önemli bir süreci geçmiş olacaktık. Son aldığımız bilgiler ışığında daha Bölge Müdürlüğü yazımızı Ankara’ya göndermemiş. Bu doğru değil. Niye gönderilmediğini merak ediyoruz. Bursa’nın gelecekte sorun yaşamaması adına adımlarımızı hemen attık. Doğru işi bir kere yapalım diyoruz. Çöpü depolayacak alan bulamayabiliriz. Hala Hamitler’de 200 dönüm kamulaştırılmamış çöp alanı var. Mezarlıkta kamulaştırılmamış 30-40 dönüm alan var”

TİRİLYE’YE ÖRNEK PROJE

Tirilye’de farklı bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Tirilye’nin altyapısına gireceklerini, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyuyla birlikte arıtma tesisinin yapılacağını açıkladı. Arıtma tesisindeki suyun tuvaletlerde kullanılması için bir hat daha döşeyeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, şunları söyledi:

“Tirilye’deki projede, yağmur suyu, kanalizasyon suyu, içme suyu ve gri su hattı olacak. Gri su hattını binalara bağlayacağız. Binalara bundan sonra tuvaletlerle ilgili ayrı bir hat döşenmesini sağlamalıyız. Arıtma tesisinden çıkacak suyu bir kez daha kullanmayı hedefliyoruz. Bunu yaparsak çok ciddi tasarruf yapma imkanına sahip olacağız. Bizler çözülmemiş sorunlara el atıyoruz. Onları çözmekle uğraşıyoruz.”

‘ÇUVALDIZI KENDİMİZE İĞNEYİ KARŞIYA BATIRALIM’

Çevreye çok önem verdiklerini ancak birçok sıkıntıyı daha yeni yeni öğrendiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Kendi doğduğum Özlüce’de arıtma tesisi var. Kendi köyümüzün atığının Ayvalıdere’ye aktığını bundan iki ay önce öğrendim. Kontrolleri, tespitleri artırdıkça bunlara rastlıyoruz. 70-80 milyonluk yatırım gerektirecek. Yapmak zorundayız. Bugüne kadar niye yapılmadı? Atığı komple dereye veriyorsunuz. Sonra dere temiz akmaz tabii. Çuvaldızı kendimize, iğneyi karşıya batıralım. Bunları tamamlarsak ve bir gram suyu arıtmadan Nilüfer Deresi’ne vermezsek işte o zaman ‘Sen atıyorsun. Hesabını sorarız’ diyebiliriz. Geleceğe karşı sorumluluğumuz çok büyük” diye konuştu. (DHA)

