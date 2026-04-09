Bursa Büyükşehir'de seçim krizi: CHP'lilere polis müdahalesi!

Mustafa Bozbey'in tutuklanması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bugün yapılacak başkanvekili seçimi öncesi polis CHP'lilere müdahale ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 7 sene önceki iddialar nedeniyle tutuklanmasından sonra başkanvekili seçilecek.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, seçim günü öncesi belediye önüne barikat kuruldu. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, belediye önüne toplanma çağrısında bulundu.

CHP ADAY ÇIKARMAYACAK

Saat 11.00'de yapılacak seçim öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, başkanvekili seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

Seçim öncesi bir araya gelen CHP'lilere ve yurttaşlara polis biber gazıyla sert müdahalede bulundu. Müdahale sırasında CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş etkilendi.

CHP'li meclis üyeleri, salona girmeme kararı aldı. CHP Bursa İl Başkanlığı'na yürümek isteyen CHP'lilere polis ablukasına alındı. Müdahale sırasında 'Hırsızlar dışarı' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atıldı.

AKP'NİN ADAYI ŞAHİN BİBA

Çoğunluğun AKP'de olduğu Bursa Belediyesi Meclisi'nde başkanvekili seçiminde AKP'nin adayı Şahin Biba olarak belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP’nin 50, MHP’nin 8 ve BBP’nin 1 üyesi bulunuyor. Böylece Cumhur İttifakı’nın toplam sandalye sayısı 59’a ulaşıyor.

CHP’nin mecliste 41 üyesi var. Ayrıca İYİ Parti’nin 3, Türkiye İttifakı Partisi’nin 1, Yeniden Refah Partisi’nin 1 ve 1 bağımsız üye yer alıyor.