Bursa Büyükşehir’de geçici görevlendirme

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Bozbey'in tutuklanması nedneiyle yapılacak seçime kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kurumlara yazı gönderildi.

Gönderilen yazıda, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine başkanvekilinin seçileceği güne kadar görevlendirme yapıldığı ifade edildi.

Buna göre, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, belediye başkanvekili seçilinceye kadar belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine başkan vekili seçimi için 9 Nisan’da toplanacak. 106 üyeli mecliste Cumhur İttifakı’nın toplam 59 üyesi bulunurken, CHP’nin 41 üyesi var.