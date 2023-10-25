Bursa'da 1 ton ağırlığında mermer kadın heykeli ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mermerden yapılmış kadın figürlü heykelin de ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal Fevziye Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.U, İ.M. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

A.U'nun evindeki aramalarda 110 santimetre uzunluğunda, 90 santimetre yüksekliğinde ve yaklaşık 1 ton ağırlığında mermer kadın heykeli, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 92 adet fişek ve 75 adet mermi ile dedektör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla bu malzemelere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.