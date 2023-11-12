Bursa'da 10 katlı iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Özlüce Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda alt katında kafe olduğu belirtilen iş merkezinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızlı yayılan alevler, onlarca büronun bulunduğu iş merkezinin tamamını sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 33 itfaiye aracı ve yaklaşık 100 personel ile yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü.