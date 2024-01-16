Bursa'da 10'uncu kattan 'düştüğü' belirtilen kadın hayatını kaybetti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 10'uncu kattan düştüğü iddia edilen Özlem Akman isimli kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman isimli kadın, 10'uncu kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 01.00 sıralarında merkez ilçeye Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.

İddiaya göre, Özlem Akman dengesini kaybederek 10'uncu kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan Özlem Akman hastaneye kaldırıldı. Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.