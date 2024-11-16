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Bursa'da 10 yıl sonra bir ilk

Bursa genelinde 13 Kasım günü evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayı yaşanmadı. Verilere göre bu durum 10 yılın ardından ilk kez yaşandı.

Güncel
  • 16.11.2024 16:24
  • Giriş: 16.11.2024 16:24
  • Güncelleme: 16.11.2024 16:29
Kaynak: iHA
Bursa'da 10 yıl sonra bir ilk
Fotoğraf: AA

3,5 milyona ulaşan nüfusuyla Türkiye'nin 4.büyük kenti olan Bursa'da 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayı yaşanmadı. Emniyet verilerine göre bu durum 10 yılın ardından ilk kez yaşandı.

14 Kasım günü ise bir adet hırsızlık olayı gerçekleşti.

Kentte 2024 yılının 11 aylık döneminde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1400 kişi tutuklandı.

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