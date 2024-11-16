Bursa'da 10 yıl sonra bir ilk

3,5 milyona ulaşan nüfusuyla Türkiye'nin 4.büyük kenti olan Bursa'da 13 Kasım Çarşamba günü evden hırsızlık, otomobil ve motosiklet hırsızlığı olayı yaşanmadı. Emniyet verilerine göre bu durum 10 yılın ardından ilk kez yaşandı.

14 Kasım günü ise bir adet hırsızlık olayı gerçekleşti.

Kentte 2024 yılının 11 aylık döneminde hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1400 kişi tutuklandı.