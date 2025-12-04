Bursa'da 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Bursa'da polisin 118 ruhsatsız tüfek ele geçirdiği operasyonda, 1 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
Bursa'da düzenlenen operasyonda 118 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde 2 depoya teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapan ekipler, 118 ruhsatsız tüfek ve 236 şarjör ele geçirdi.
Operasyonda şüpheli R.K. gözaltına alındı.