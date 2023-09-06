Bursa'da 15'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması başladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) bu yıl 15'incisi düzenlenen, 18 ülkeden 2 bin 716 öğrencinin katıldığı Uluslararası MEB Robot Yarışması, Bursa'da başladı. 14 kategoride 4 bin 733 projenin yer aldığı yarışma, 3 gün sürecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Bursa'da başladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki programın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Libya, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Ürdün ve Yunanistan gibi 18 farklı ülkeden katılım sağlanan yarışma, 3 gün sürecek. 2 bin 716 öğrencinin katıldığı yarışmada 14 kategoride 4 bin 733 proje, sunulacak. Öğrencilerinin eğitim süreçlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanan Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın ödül töreni ise 9 Eylül'de yapılacak.

'TEKNOLOJİMİZİ, GENÇ KARDEŞLERİMİZ TAÇLANDIRACAK'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, yarışmalara her yıl daha fazla gencin ilgi gösterdiğini vurguladı. Şamlıoğlu, "Burada kalbine teknoloji sevgisi aşıladığımız her bir genç kardeşimiz sayesinde 'Türkiye yüzyılı' daha güçlü olup, yükseklere ulaşacak. Buna inancımız tamdır. Bilgi ve iletişim çağında yerli otomobilimizi, yerli bilgisayarımızı, yerli çipimizi, yerli uçağımızı, yerli gemimizi, yerli uydumuzu, yerli elektronik sistemlerimizi, yerli robotumuzu üreten bir Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel düşünen, endüstriyel otomasyon konusunda kendi teknolojisini üretebilen, bilgi ve becerisini kullanan, girişimci, rekabet edebilme gücüne sahip kişileri yetiştirmek; şüphesiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 15'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması ile robot teknolojimizi, genç kardeşlerimizin taçlandıracağına yürekten inancımız tam" dedi.

YARIŞMAYA KIZIYLA BİRLİKTE KATILDI

Bursa ekibi olarak yarışmada yer aldıklarını belirten Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektronik öğretmeni Ufuk Bengi, 6'ncı sınıf öğrencisi kızı Buğlem Bengi'nin de ekipte olduğunu söyledi. Bengi, "15'inci MEB yarışmasındayız. Türkiye'de, bu yarışma senede bir kere yapılır. Bu sene de misafirlerimizi Bursa ağırladı. Temel seviye, ileri seviye, çizgi izleyen robot, tasarla çalıştır, caretta caretta, serbest kategori, su altı robot yarışları, dron yarışları ve sayamayacağımız birçok robot yarışı kategorisi var. Tozkoparan robot, temel seviye çizgi izleyen robot ve ileri seviye çizgi izleyen robot kategorilerinde katılım sağladık. İddialıyız" dedi.

Buğlem Bengi ise ''İlk başladığımızda, hakemden oku alıp, başlayacağız. Ardından, yeşil, mavi, kırmızı olarak oku atacak. Robotumuz çizgiyi takip edecek. 5 senedir katılıyorum, çok heyecanlıyım" diye konuştu.