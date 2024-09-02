Bursa'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı Suriyeli genci defalarca bıçaklayarak öldürdü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye asıllı Hani K, tartışma yaşadığı 16 yaşındaki Efe G. tarafından 12 bıçak darbesiyle öldürüldü.
Kaynak: DHA
Bursa’da 16 yaşındaki Efe G. isimli çocuk, tartıştığı Hani K'yi isimli kişiyi defalarca bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi, Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. ile Suriye asıllı Hani K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken Efe G, yanındaki bıçakla Hani K'yi yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hani K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Hani K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Efe G'yi ise yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.