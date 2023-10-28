Bursa'da 168 şüpheli tutuklandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polisin son 1 haftada yaptığı huzur güven uygulamalarında gözaltına alınan, aralarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen toplam 168 kişi tutuklandı.

Bursa'da, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, firari suçluların yakalanması ve meydana gelebilecek suçların önlenmesi amacıyla huzur güven uygulaması yaptı. Son bir hafta içinde yapılan uygulamalarda 13 bin 750 kişinin bilgileri sorgulandı.

Farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 155 şüpheli yakalandı. Üzerinde ve otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan 13 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobillerinde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız silah, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, şüphelilerden K.Ş.'nin evinde yapılan aramalarda ise çamaşır makinesinin içerisine gizlenmiş 10 kilo 170 gram esrar, 198 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 18 bin liraya da el konuldu. 158 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.