Bursa'da 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Bursa'da 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Olayı öğrenen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bugün saat 18.00’den sonra Yenişehir Devlet Hastanesi’ne çok sayıda vatandaşımız mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvuruda bulundu. İlk belirlemelere göre 16 ila 50 yaş arasında 17 vatandaşın hastaneye başvuruda bulundu. Bu başvuruların üzerine gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine duruyoruz. Ayrıca her bir vakanın aynı gıda işletmesinden alışveriş yaptığı anlaşıldı. Zehirlenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekipler tavuk eti ve diğer gıdalardan numune alıyor. Tahlil sonuçlarına göre vatandaşlarımızın neden zehirlendiği ortaya çıkacak. Bu vahim olay dolayısıyla etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.