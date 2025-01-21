Bursa'da 18 yaşındaki genç yakılarak öldürüldü!

Bursa’nın İznik ilçesinde kız arkadaşıyla buluşmak üzere evden çıktığı öğrenilen ve bir daha haber alınamaması üzerine ailesinin kayıp başvurusunda bulundiği 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık’ın ormanda kısmen yanmış halde cesedi bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Tacir Mahallesi'nde oturan Mehmet Karabıyık, dün (20 Ocak) sabah saatlerinde yakınlarına "Boyalıca Mahallesi'nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık'a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ ORMANDA BULUNDU

Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık'ın bulunması için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Karabıyık'ın kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemede, Karabıyık'ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 18 yaşındaki Ö.Ö.'yü gözaltına aldı.