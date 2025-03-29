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Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastanede tedavi gören Alparslan Solak isimli bebek, eve getirildikten sonra yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 29.03.2025 17:17
  • Giriş: 29.03.2025 17:17
  • Güncelleme: 29.03.2025 17:19
Kaynak: AA
Bursa'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Bursa'da yüksek ateş tedavisinin ardından taburcu edilen 2 yalık bebek evde yaşamını yitirdi.

Gece saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle kentteki özel bir hastanenin acil servisine götürülen 2 aylık Alparslan Solak, burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi.

Anne Selvi Solak, sabah saatlerinde bebeğinin hareketsiz olduğunu fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Eve gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selvi ve Ender Solak çiftinin 2 çocuğundan biri olan Alparslan Solak'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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