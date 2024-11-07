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Bursa'da 2 farklı noktada orman yangını

Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgelere sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 07.11.2024 14:57
  • Giriş: 07.11.2024 14:57
  • Güncelleme: 07.11.2024 15:32
Kaynak: AA
Bursa'da 2 farklı noktada orman yangını
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Büyükorhan ve Karacabey ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Dursunbey, Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Bu arada Karacabey ilçesinde de çıkan orman yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

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