Bursa'da 2 ilçede yangın: Orhaneli'nde bir mahalle tahliye edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında anızda çıkan yangın, bitişiğindeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Alevlerin yerleşim yerini tehdit etmesi sebebiyle yaklaşık 100 nüfuslu Girencik Mahallesi'nde yaşayanlar AFAD koordinasyonunda tahliye ediliyor. Bu arada evlerden birinin bahçesindeki keresteleri tutuşturan alevler, ekiplerin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını 5 helikopter, 44 araç ve 132 personelle söndürmeye çalışıyor.

Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor / AA

BİR YANGIN DA NİLÜFER'DE

Öte yandan Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.