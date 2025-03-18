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Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 19:09
  • Giriş: 18.03.2025 19:09
  • Güncelleme: 18.03.2025 19:09
Kaynak: DHA
Bursa'da 2 katlı metruk ev yandı

Muhammet Hüseyin SEZGİN-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da, 2 katlı metruk ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1'inci Yenişehir Sokak'taki 2 katlı metruk evin üst katında, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)

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