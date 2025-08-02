Bursa'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bursa'da İznik-Orhangazi kara yolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

M.Y'nin (20) kullandığı 34 MHR 87 otomobil, Boyalıca Mahallesi İznik-Orhangazi kara yolunda, M.B.A. (22) idaresindeki 54 RD 356 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü M.B.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aynı araçtaki A.M.A. (30), H.M. (25) ve S.A. (23) ile diğer sürücü M.Y. ve otomobildeki C.Y. (75), N.Y. (75) ve M.Y. (11) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve İznik'teki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü M.Y'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.