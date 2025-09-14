Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 14.09.2025 19:14
Kaynak: AA
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet A'nın (24) kullandığı 54 ACS 046 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköyaltı mevkisinde karşı yönden gelen Sedanur Ç. (23) idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüler ile Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.

