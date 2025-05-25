Bursa'da 2 otomobil ile 1 motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bursa Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Mudanya istikametine seyir halinde olan motosiklet, aynı istikametteki 2 otomobil ile çarpıştı.

Kazada devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.