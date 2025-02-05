Bursa'da 2 TIR çarpıştı; sürücüler yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 2 TIR'ın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu Uluabat Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'dan Balıkesir istikametine seyreden Mehmet Fatih K.'nin (49) kullandığı 42 Y 6665 plakalı TIR ile ışıklı kavşakta manevra yapan Elvedin A. (51) yönetimindeki SK 7637 BD plakalı TIR çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.