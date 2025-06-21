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Bursa'da 24 kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye başvurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi edildi.

Güncel
  • 21.06.2025 01:18
  • Giriş: 21.06.2025 01:18
  • Güncelleme: 21.06.2025 01:20
Kaynak: AA
Bursa'da 24 kişi gıda zehirlenmesinden hastaneye başvurdu

Bursa''nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan işçiler, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

Fabrikada çalışan 20 işçi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Tedavileri süren işçilerden D.G'nin (25) durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Akhisar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 3 işçinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

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