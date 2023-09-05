Bursa'da 3 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 3 gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

İlçede 30 yaşındaki elektrik teknisyeni Abdullah Aydın'ın 2 Eylül'de ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile İnegöl Doğal Afet Arama Kurtarma (İNDAK) ekiplerince 3 Eylül'de arama başlatıldı.

İNDAK ekipleri tarafından Göksu Çayı yatağında bulunan erkek cansız bedeninin, Aydın'a ait olduğu belirlendi.

Cansız beden, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.