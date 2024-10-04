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Bursa'da 3 gündür aranan kişinin cesedi derede bulundu

Bursa'da 3 gündür kayıp olarak aranan 46 yaşındaki Kadir Bingöl isimli kişinin cansız bedeni, dün saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere'de bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 04.10.2024 12:23
  • Giriş: 04.10.2024 12:23
  • Güncelleme: 04.10.2024 12:29
Kaynak: DHA
Bursa'da 3 gündür aranan kişinin cesedi derede bulundu
Fotoğraf: DHA

Bursa'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan Kadir Bingöl'ün (46) cesedi derede bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Temenyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin, ailesinin 3 gündür kendisinden haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu Kadir Bingöl olduğunu tespit etti.

Ceset, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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