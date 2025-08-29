Bursa'da 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'da üç katlı binanın terasındaki pencereden beton zemine düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın dengesini kaybetmesiyle gerçekleştiği ileri sürüldü.
Kaynak: İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç katlı binanın terasındaki pencereden zemine düşen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay dün gece saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Beyazgül Sokak'ta meydana geldi.
Teras kattaki pencerede oturan Eylül K'nin dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden beton zemine düştüğü iddia edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eylül K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.