Bursa'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Bursa'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Mevlüt M.'nin(70) kullandığı 16 BCL 700 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Meral P. (42) yönetimindeki 16 SZB 17 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızlanan 16 SZB 17 plakalı araç ise önünde bekleyen Döndü M. (52) yönetimindeki 16 BKB 485 plakalı otomobile çarptı. Kazada 16 BCL 700 plakalı otomobilin sürücüsü Mevlüt M. ve yanındaki Sultan M.(46) ile 16 SZB 17 plakalı otomobildeki yolcular Nilsu P.(15), Melisa D.(9) ve Türkan Ş.(65) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.