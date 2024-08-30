Bursa'da '30 Ağustos' coşkusu; Mustafa Sandal konser verdi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkumandanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 102'nci yılında 30 Ağustos, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde coşkuyla kutlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı 30 Ağustos etkinliklerinde sahne alan Türk pop müziği şarkıcısı Mustafa Sandal hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. 'Aya Benzer' adlı şarkı ile sahneye çıkan Mustafa Sandal, 'İndir' ve 'Dağlar dağlar' adlı şarkılarıyla konserini sürdürdü. İzleyiciler, Mustafa Sandal'ın şarkılarına heyecanla eşlik etti.

'SEYİRCİLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUM'

Sanatçılığı sevdiğini ve aşık olduğu için bu mesleği seçtiğini söyleyen Sandal, "Bir meslek, insanın kendini tekrara düşmesi, insanın biraz mesleğiyle tembelleşmesi normaldir, doğaldır. Ben şükürler olsun farkındalığımla, ailemden aldığım eğitimle, kendi genel kültür ve eğitimimle o illüzyona düşmemek konusunda çok doğru hamleler yaptım. Kendimi yenilemek, tazelemek, kendimi tekrardan keşfetmek, kendimi daha ileri götürmek, mesleğimde her zaman heyecanlı kalmak. Bir insan eğer bir mesleği çok seviyorsa o mesleğe kalbini, gönlünü vermişse o zaman gereğini yapacak. Ben de buna özen gösteriyorum. Seyirciye layık olmaya çalışıyorum. Kendimi konfor alanından başka yerlere götürüp, geliştirmeye özen gösteriyorum. Dinleyenleri, izleyenleri, sürekli bir Mustafa Sandal hikayesinin farklı açılarını vermeye gayret ediyorum" dedi. (DHA)

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