Bursa'da 36 yaşındaki erkek bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 36 yaşındaki Hamdullah Yaman, Maşallah T. tarafından boğazından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Yaman yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Bursa’da tartıştığı Maşallah T. (20) tarafından boğazından bıçaklanan Hamdullah Yaman (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat akşam saatleri sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Maşallah T. ile Hamdullah Yaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada Maşallah T., Yaman’ı boğazından bıçakladı.
Hamdullah Yaman'ın yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Yaman, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.