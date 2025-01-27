Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 13:43'te gerçekleşen depremin derinliği 9.74 km olarak ölçüldü.

Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

MUSTAFA BOZBEY'DEN AÇIKLAMA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya paltformu X'ten (Twitter) depreme ilişkin açıklama yaptı.

Bozbey, "Geçmiş olsun Bursa. Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum." diye yazdı.