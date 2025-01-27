Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13:43'te Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13:43'te gerçekleşen depremin derinliği 9.74 km olarak ölçüldü.
Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nilüfer (Bursa)
Tarih:2025-01-27
Saat:13:43:47 TSİ
Enlem:40.19444 N
Boylam:28.95056 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/F6ZemOnvXy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MUSTAFA BOZBEY'DEN AÇIKLAMA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya paltformu X'ten (Twitter) depreme ilişkin açıklama yaptı.
Bozbey, "Geçmiş olsun Bursa. Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum." diye yazdı.
Geçmiş olsun Bursa.— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) January 27, 2025
Kentimizden ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, kötü haber almamayı temenni ediyorum.