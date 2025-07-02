Bursa'da 4,3'lük deprem meydana geldi: AFAD'dan açıklama
AFAD, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Aynı ilçede dün de 1 saat arayla 2 deprem yaşanmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.
Saat 13.57'de meydana gelen depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km
Detay:https://t.co/5UcwRRIdTS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DÜN 2 DEPREM YAŞANMIŞTI
Gemlik'te dün de iki deprem meydana gelmişti. 1 saat arayla meydana gelen depremlerden ilkinin büyüklüğü 3,9, ikincinin büyüklüğü 4,2 olarak ölçülmüştü.