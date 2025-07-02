Bursa'da 4,3'lük deprem meydana geldi: AFAD'dan açıklama

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak ölçüldü.

Saat 13.57'de meydana gelen depremin derinliği 12.91 km olarak ölçüldü.

DÜN 2 DEPREM YAŞANMIŞTI

Gemlik'te dün de iki deprem meydana gelmişti. 1 saat arayla meydana gelen depremlerden ilkinin büyüklüğü 3,9, ikincinin büyüklüğü 4,2 olarak ölçülmüştü.