Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Emirhan K. idaresindeki 16 PC 369 plakalı otomobil, Alanyurt Köprülü Kavşağı'nda Abdulhalim H. idaresindeki 16 MC 091, Salih T. idaresindeki 16 APE 628 plakalı araç ve Mümin Ş. idaresindeki 16 H 8471 plakalı araç çarpıştı.
16 PC 369 plakalı araçta bulunan Adem K. yaralandı.
Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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