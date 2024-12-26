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Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 3’ncü katında bulunan dairesinde yaşayan Hacer ve Ahmet Azar çiftinin 4 aylık bebeği, yatağında ölü bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel
  • 26.12.2024 13:04
  • Giriş: 26.12.2024 13:04
  • Güncelleme: 26.12.2024 13:11
Kaynak: İHA
Bursa'da 4 aylık bebek ölü bulundu
Fotoğraf: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık bebek ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokaktaki 3 katlı apartmanın 3’ncü katında meydana geldi.

Hacer (30) ve Ahmet Azar (35) çiftinin 2’nci çocukları 4 aylık Fatma’yı annesi mama ile besledikten sonra beşiğine yatırdı.

Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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