Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 05.05'te merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 03.08.2024 06:06
  • Giriş: 03.08.2024 06:06
  • Güncelleme: 03.08.2024 06:09
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BirGün'e Abone Ol