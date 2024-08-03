Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 05.05'te merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Büyükorhan (Bursa)
Tarih:2024-08-03
Saat:05:05:35 TSİ
Enlem:39.83139 N
Boylam:28.75889 E
Derinlik:4.69 km
Detay:https://t.co/jLkpg0DCo1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi