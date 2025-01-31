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Bursa'da 4 katlı binada yangın

Bursa'da 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Güncel
  • 31.01.2025 11:10
  • Giriş: 31.01.2025 11:10
  • Güncelleme: 31.01.2025 11:13
Kaynak: DHA
Bursa'da 4 katlı binada yangın
Fotoğraf: DHA

Bursa'da Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın dış cephesinde, saat 09.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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