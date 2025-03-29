Bursa'da 5'i SOL Parti'li 15 kişi tutuklandı

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası, aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 48 kişinin tutuklanmasına yönelik tepkiler ve protestolar sürerken, gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.

Bursa'da adliyeye sevk edilen, "2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek"ten ifadeleri alınan 5'i SOL Parti üyesi olan 15 kişi tutuklandı.

SOL Parti Bursa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bursa'da bugün gün boyu savcılıkta ifadeleri alınan 15 kişi için gece saatlerinde hukuksuzca tutuklama kararı çıktı.

Tekrar ediyoruz; baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar bizleri yıldıramaz!

Gençlerimizi serbest bırakın! Hep beraber kazanacağız."