Bursa'da 5'inci kattaki evin penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Çırpan Mahallesi 1. Altıparmak Sokağı'ndaki binanın 5'inci katında bulunan evin penceresinden dışarıyı seyreden yabancı uyruklu kız çocuğu N.Y. (7), dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.