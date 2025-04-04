Bursa'da 5 katlı binada yangın

BURSA'da 5 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangın söndürülürken, alevlerden kaçmak için asansöre sığınan çocuk kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın zemin katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler büyürken, bir çocuk yangından korunmak için asansöre sığındı. Vatandaşların asansörden çıkardığı çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, ekipler alevleri 1 saatlik çalışma ile söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Yangından cep telefonu ve aktüel görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera Mehmet İNAN BURSA, (DHA)