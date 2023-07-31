Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Bursa'da 5 katlı binanın çatısındaki teras alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 31.07.2023 20:20
  • Giriş: 31.07.2023 20:20
  • Güncelleme: 31.07.2023 20:20
Kaynak: DHA
Abone Olgoogle-news
Bursa'da 5 katlı binanın çatısındaki teras alev alev yandı

BURSA’da, 5 katlı bir binanın çatısındaki terasta başlayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye ve alt katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, hasar meydana geldi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Hüdavendigar Mahallesi’nde meydana geldi. Sakin Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın çatısındaki terastan, henüz bilinmeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, binadakileri uyararak tahliye etmeye çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevlerin çevreye ve alt katlara sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin  ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

BirGün'e Abone Ol