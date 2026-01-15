Giriş / Abone Ol
Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Bursa’nın İnegöl 5 hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Kaynak: DHA
Bursa'da 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Fotoğraf: DHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan Murat D. (41) yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi, Park Caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polise zorluk çıkaran şüpheli, ekiplerce etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespitinde isminin Murat D. olduğu belirlenen şüphelinin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda uyuşturucu suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu saptandı. Murat D., polis ekiplerince gözaltına alındı.

