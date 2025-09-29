Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulunda 6 öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.