Bursa'da 6 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Hamzabey Ortaokulunda 6 öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Okula sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Güncel
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ortaokuldaki 6 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hamzabey Ortaokulunda eğitim gören 6 öğrenci, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

Okul idarecilerinin ihbarı üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Çevredeki hastanelere sevk edilen öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

