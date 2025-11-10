Bursa'da 7 aylık bebek hastanede hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 aylık Eren Çetin isimli bebek, beşikte hareketsiz bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mesudiye Mahallesi 1’inci Yeni Sokak’ta oturan Serenay (34) ve Sezai Çetin (37) çifti, 7 aylık bebekleri Eren’i uyutup, beşiğine yatırdı.
Serenay Çetin, bir süre sonra kontrol etmek için yanına gittiği Eren Çetin'i hareketsiz buldu. Serenay Çetin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kalbi duran bebeği kalp masajı uyguladı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Eren bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eren Çetin’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.