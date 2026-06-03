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Bursa'da 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik dev bir operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde 70 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 03.06.2026 10:39
  • Giriş: 03.06.2026 10:39
  • Güncelleme: 03.06.2026 10:46
Kaynak: DHA
Bursa'da 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı
Fotoğraf: DHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 70 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 60 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma kapsamında, sabah saatlerinde İnegöl ilçesinde yaklaşık 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda evler ve eklentileri detaylı şekilde incelenirken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskınlarda 60 şüpheli, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturma sürüyor.

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