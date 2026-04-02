Bursa'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir apartmanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Millet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın üst katında izolasyon çalışması sırasında sıcak ziftin çatıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇATIDAKİ TAHTALAR TUTUŞTU

Binanın çatısında mahsur kalan işçilerden biri sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılan işçilerden İzzet Orhan, çalışma yaparken çatıdaki tahtaların tutuştuğunu söyledi.

Alevlerin birden büyüdüğünü belirten Orhan, "Alevler etrafımızı sardı. Hiçbir yere kımıldayamadık. Ustamı merdivenlerden indirdiler, beni de itfaiye aracı aldı" dedi.