Bursa'da 8 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartmanın son katında çatıdaki tahtaların tutuşması nedeniyle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Millet Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın üst katında izolasyon çalışması sırasında sıcak ziftin çatıyı tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇATIDAKİ TAHTALAR TUTUŞTU
Binanın çatısında mahsur kalan işçilerden biri sepetli itfaiye aracıyla kurtarıldı.
Çok sayıda ekibin çalışmasıyla söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kurtarılan işçilerden İzzet Orhan, çalışma yaparken çatıdaki tahtaların tutuştuğunu söyledi.
Alevlerin birden büyüdüğünü belirten Orhan, "Alevler etrafımızı sardı. Hiçbir yere kımıldayamadık. Ustamı merdivenlerden indirdiler, beni de itfaiye aracı aldı" dedi.